В ПР считают, что слова ВР достаточно для объявления повторных выборов

Представитель Партии регионов в Центральной избирательной комиссии Владислав Забарский считает постановления Верховной Рады Украины достаточными законными основаниями для оглашения Центральной избирательной комиссией повторных выборов в пяти одномандатных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Забарский высказал сегодня журналистам в ЦИК.

"Безусловно, если бы было внесено изменение в закон, было бы гораздо проще это все решить. ЦИК просила решения Верховной Рады. Верховная Рада принимает свои решения либо в виде постановлений, либо в виде законов", - сказал В.Забарский.

По его мнению, ЦИК может назначить повторные выборы, опираясь на соответствующее постановление парламента. "Есть постановление Верховной Рады, в котором сказано, что в соответствии со статьей 104 закону о выборах", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223, и обратиться к Верховной Раде Украины относительно принятия ею решения о проведении повторных выборов в этих округах", - говорится в решении ЦИК.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в пяти одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Между тем заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная сегодня, 7 ноября, выразила мнение, что Верховная Рада должна собраться на внеочередную сессию для законодательного урегулирования порядка проведения повторных выборов в тех округах, где ЦИК не может установить достоверные результаты парламентских выборов.

По ее мнению, постановления, которые одобрила Верховная Рада накануне, не являются адекватной реакцией, и не устанавливают на уровне закона порядок проведения повторных выборов.

6 ноября заместитель председателя ЦИК Андрей Магера также заявил о необходимости законодательного урегулирования порядка проведения повторных выборов.