Председатель ОИК № 197 заявил о давлении нардепов

Председатель окружной избирательной комиссии № 197 опровергает силовой захват работниками "Беркута" протоколов и печати с ОИК, о котором сообщалось ранее.

Об этом говорится в заявлении председателя ОИК Максима Онищенко.

"Вечером 6 ноября ОИК закончила уточнения и подсчет голосов по многомандатному и одномандатному избирательному округу № 197. Уточненные данные были переданы в электронную систему ЦИК" Выборы ", - говорится в заявлении.

Как утверждает Онищенко, после того, как вся избирательная документация была подготовлена ​​согласно избирательному законодательству для транспортировки в ЦИК, он был окружен и заблокирован народными депутатами Андреем Парубием, Андреем Шевченко. Кроме того, по словам председателя ОИК, его окружили также более чем десятком наблюдателей от кандидата в народные депутаты Леонида Даценко.

"Вышеназванные народные депутаты предупредили голову ОИК, что не позволят доступ к избирательным документам и их перевозки в ЦИК, что сделало невозможным выполнение председателем ОИК своих служебных обязанностей ", - сказано в заявлении.

Онищенко заявил, что кроме того, к великому удивлению всех присутствующих на заседании, в то же время помещение ОИК было окружено людьми в спортивных костюмах и оснащенных рациями.

"Не имея возможности доступа к избирательной документации, председатель окружкома был вынужден обратиться в милицию", - рассказывает в заявлении Онищенко.

По его словам "после прибытия милиции члены комиссии получили доступ к документации , после чего заместитель председателя и два члена ОИК самостоятельно, без какого-либо сопровождения перевезли документы в ЦИК".

"Ни в самом помещении ОИК, ни за его пределами со стороны милиции к собравшимся не было применено физической силы ", - считает Онищенко.

Как известно, в среду утром нардеп Шевченко заявил о силовом захвате "Беркутом" протоколов и печати 197 ОИК. Украинская правда