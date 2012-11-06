Попов рассказал, как власти Киева будут реагировать на мирные собрания

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверяет, что столичная власть будет действовать в соответствии с законодательством в ситуации с мирными собраниями в центре города, в частности, возле Центральной избирательной комиссии, которые организуются сейчас с требованием установления честных результатов парламентских выборов.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Есть определенные принципы, которые всегда справедливы: это действовать по закону. Если так действуешь, любой упрек, что что-то ты не так сделал или не сделал, он не является аргументом, потому что есть закон, который действует. И мы работаем на этой основе. И такое отношение у меня к ситуации с митингами возле ЦИК. Мы будем работать по действующему закону. Что именно это будет – ситуация покажет», - сказал А.Попов.

По его словам, вчера вечером управление благоустройства столицы принимало участие в демонтаже палаток возле ЦИК, учитывая решение судебных органов.

«Когда есть решение суда, то вместе с правоохранительными органами, в том числе и службы коммунальные, безусловно, обязаны обеспечить исполнение этого решения. Поэтому было так», - сказал председатель КГГА.

В то же время А.Попов выразил возмущение по поводу того, что оппозиционеры готовы тратить большие деньги на избирательные кампании и на акции возле ЦИК, но оставили вне поля зрения чествование ветеранов и государственные события, которые в эти дни проходят.

«Сегодня День освобождения Киева – 69-я годовщина. Неделю тому назад - 68 лет освобождения Украины. Кроме провластной партии и КПУ, ни одна политическая сила не отметила эти события, не была ни возле одного памятника, не возложила цветы. Они потратили такие большие деньги на свою предвыборную агитацию, сегодня используют свой потенциал, привлекая людей к разным акциям, а отпраздновать такое событие – времени и желания не хватило. Что-то у нас в обществе не то, что-то изменилось не в том направлении.», - считает председатель КГГА.