Тягнибок: Оппозиция будет митинговать под ЦИК до объявления результатов
13:36, 06 ноября 2012Политика
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Оппозиция намерена проводить митинги под зданием Центральной избирательной комиссии до дня официального установления результатов выборов в Верховную Раду Украины, то есть до 12 ноября.
Митинги будут проводить ежедневно в 18.00
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на митинге на столичной площади Леси Украинки, под зданием ЦИК, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
"Если события будут развиваться таким образом, то, возможно, мы будем вынуждены проводить митинги ежедневно в 18.00. 12 ноября, когда будет завершен избирательный процесс, нам нужно будет объявить итоговое вече в Киеве", - сказал О.Тягнибок.
Он подчеркнул, что на этом вече оппозиционные силы подведут итоги выборов и сформируют дальнейшую стратегию действий.
В настоящее время митинг под ЦИК продолжается, но лидеры Объединенной оппозиции отсутствуют.
На площади находятся около 1,5 тыс. митингующих.
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