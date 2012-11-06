Около 200 человек продолжают пикетировать ЦИК
Перед зданием Центральной избирательной комиссии, возле памятника Леси Украинке, находится около 200 граждан, которые протестуют против фальсификаций на выборах народных депутатов 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, эту небольшую площадку окружили группы подразделения «Беркут» по 6-5 лиц.
Как и накануне, через громкоговоритель объявляют о незаконности проведения акции и возможности применения силы в случае, если граждане будут оказывать сопротивление работникам милиции.
Участники акции держат флаги партий УДАР, «Свобода» и «Батькивщина». На площадке также установлена звукоусиливающая аппаратура, однако пока еще митинг не начался.
Во внутреннем дворе здания, в котором размещается ЦИК, стоят 14 автобусов с надписями «Государственная охрана Украины» и «Министерство внутренних дел».
Через полчаса ЦИК планирует возобновить прием бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов, однако электронной системой «Выборы», как и накануне, обработано 99,95% электронных протоколов.
В помещении ЦИК находятся народный депутат Украины Ксения Ляпина и бывший министр транспорта Николай Рудьковский.
Как сообщал УНИАН, вчера, 5 ноября, оппозиция начала возле ЦИК акцию протеста против фальсификаций на выборах. Накануне там находилось около 3 тыс. участников.