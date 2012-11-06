Около 200 человек продолжают пикетировать ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, эту небольшую площадку окружили группы подразделения «Беркут» по 6-5 лиц.

Как и накануне, через громкоговоритель объявляют о незаконности проведения акции и возможности применения силы в случае, если граждане будут оказывать сопротивление работникам милиции.

Участники акции держат флаги партий УДАР, «Свобода» и «Батькивщина». На площадке также установлена звукоусиливающая аппаратура, однако пока еще митинг не начался.

Во внутреннем дворе здания, в котором размещается ЦИК, стоят 14 автобусов с надписями «Государственная охрана Украины» и «Министерство внутренних дел».

Через полчаса ЦИК планирует возобновить прием бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов, однако электронной системой «Выборы», как и накануне, обработано 99,95% электронных протоколов.

В помещении ЦИК находятся народный депутат Украины Ксения Ляпина и бывший министр транспорта Николай Рудьковский.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 ноября, оппозиция начала возле ЦИК акцию протеста против фальсификаций на выборах. Накануне там находилось около 3 тыс. участников.