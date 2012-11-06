Батькивщина: Силовики пытались демонтировать палатки под ЦИК

Присутствующим на площади гражданам и народным депутатам от оппозиции удалось остановить демонтаж палаток, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

На площади возле ЦИК находятся несколько сотен граждан. Среди них, в частности, народные депутаты Вячеслав Кириленко, Иван Кожемякин, Роман Забзалюк, Александр Черноволенко.

Сразу после участия в понедельник поздно вечером в эфире программы «Свобода слова» на ICTV на площадь возле ЦИК поехал председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.