В Киеве Партия регионов - на четвертом месте (результаты)

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что результаты парламентских выборов в Киеве, где Партия регионов заняла четвертое место, служат своеобразным референдумом о недоверии политике Президента Виктора Януковича и его команде в столице.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.Томенко.

По словам Н.Томенко, он гордится тем, что в свое время, приведя к власти экс-мэра Киева Леонида Черновецкого и его «молодую команду», которая за последние годы фактически разграбила украинскую столицу, сегодня киевляне исправили свои ошибки.

В то же время, добавил он, «трагедия ситуации заключается в том, что нынешняя команда Виктора Януковича в городе Киеве ведет себя так, будто ничего не произошло».

«После тотального проигрыша в городе Киеве и абсолютного поражения в мажоритарных округах провластной команды и представителей «молодой команды» Черновецкого, которым помогала провластная партия, собирается сессия Киевсовета, которая продолжает делить землю и принимать решения в интересах финансово-политических групп, которые находятся при власти», - отметил Н.Томенко.

Он подчеркнул, что результаты выборов в Киеве нужно толковать, как «своеобразный референдум о недоверии с одной стороны остаткам команды Л.Черновецкого, а с другой – нынешней команде Александра Попова, которая представляет Партию регионов»..

По убеждению вице-спикера, в таких обстоятельствах необходимо принимать решение о проведении выборов Киевского городского председателя и Киевсовета. А предпосылками честной демократической избирательной кампании, по мнению Н.Томенко, должны быть изменения к закону о столице Украины – городе-герое Киеве и закону о выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Кроме того, Н.Томенко считает, что после подведения окончательных итогов выборов также станет актуальным вопрос легитимности многих областных советов, где большинство сформировано Партией регионов, однако на выборах победила оппозиция, а Партия регионов получила поражение.