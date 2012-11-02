В Виннице суд обязал ОИК №11 пересчитать голоса

Как сообщили УНИАН в штабе кандидата в депутаты ВР Украины Александра Домбровского, 1 ноября коллегия Винницкого окружного административного суда рассмотрела исковое заявление кандидата по 11-у одномандатному избирательному округу А.Домбровского, который требовал признать противоправной бездеятельность ОИК относительно непринятия решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках, целостность упаковки избирательной документации которых повреждена, и обязать ОИК провести повторный подсчет голосов.

В админсуде УНИАН подтвердили, что иски А.Домбровского полностью удовлетворены решением суда.

Во время слушаний уполномоченный представитель ОИК Юрий Ямпольский признал иск, а также признал, что с 20 часов 28 октября до 9 часов 30 октября избирательная документация принималась с нарушением закона без проверки целостности упаковки избирательных бюллетеней. В частности, он отметил, что на сегодняшний день в соответствии с законом принята документация только с 15 избирательных участков.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 октября, избирательной штаб кандидата в депутаты А.Домбровского выразил обеспокоенность по поводу ситуации с подсчетом голосов, которая складывается на избирательном округе №11 в Виннице, и обратился в ОИК с требованием пересчета голосов в ряде участков.