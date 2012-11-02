В скандальный киевский окружком пришел Тягнибок
00:09, 02 ноября 2012Политика
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В ОИК 223 прибыл лидер "Свободы" Олег Тягнибок, который выразил уверенность в том, что победу его представителя Юрия Левченко удастся отстоять.
"Если нам удастся выстоять здесь, у нас есть шанс построить правовое государство... Народ проснулся, куча звонков, писем. Вся Украина, весь мир смотрит за этим округом", - сказал он.
"У нас здесь столько людей, что мы любую атаку отразим", - цитирует Украинская правда.
В то же время "свободовцы" утверждают, что на улице появились люди с желтыми повязками и "готовят провокации".
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