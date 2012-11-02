В скандальный киевский окружком пришел Тягнибок

"Если нам удастся выстоять здесь, у нас есть шанс построить правовое государство... Народ проснулся, куча звонков, писем. Вся Украина, весь мир смотрит за этим округом", - сказал он.

"У нас здесь столько людей, что мы любую атаку отразим", - цитирует Украинская правда.

В то же время "свободовцы" утверждают, что на улице появились люди с желтыми повязками и "готовят провокации".