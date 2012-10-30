Евродепутат: Янукович сделал все, чтобы сохранить свою партию самой мощной

Об этом говорится в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

“Выборы в воскресенье были, возможно, более или менее свободными, однако, конечно, нечестными. Систематические нарушения международных стандартов имели место на предыдущих этапах выборов. Президент Виктор Янукович сделал все возможное, чтобы сохранить его Партию регионов наиболее мощной силой с тем, чтобы обезопасить удержание собственной властной позиции”, - заявил евродепутат.

Он назвал серьезными нарушениями массированное использование административного ресурса в государственных администрациях и СМИ, исключение представителей оппозиции из региональных избирательных комиссий, а также запугивание оппозиционных кандидатов во время предвыборной кампании.

Кроме того, депутат отметил, что контролируемая государством судебная система обеспечила, чтобы два важнейших лидера оппозиции – Юлия Тимошенко и Юрий Луценко – были исключены из выборов.

В.Шульц, в то же время, отметил, что есть и определенные положительные сигналы от этих выборов. Среди таких депутат назвал высокий результат партии Виталия Кличко “УДАР”, которая, по его словам, имеет репутацию, не запятнанную коррупцией или чьим-то патронатом.

“Вместе с тем, растущая поддержка партий ультраправого и левого политического спектра является критической и может еще больше обострить уже разделенное общество”, - считает евродепутат.

Он также отметил, что дальнейшее сотрудничество между Украиной и ЕС, а также будущее соглашения об ассоциации остаются главными вопросами для ЕС.

“Был хороший прогресс в некоторых реформах, и это, вместе с событиями дня выборов, шаги в правильном направлении. Двери Европы все еще открыты для Украины. Однако соглашение будет работать только как пакетное решение – более тесные экономические отношения и свободная торговля должны базироваться на демократии и верховенстве права. Но верность Украины последнему еще должна быть доказана. Дальнейшие реформы и освобождение политических узников являются условием для подписания любого соглашения”, - подчеркнул В.Шульц.