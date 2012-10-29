Евродепутат напоминает: легитимные выборы или нет, а вопрос Тимошенко остается

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на официальном сайте группы.

"Проведение парламентских выборов в Украине может считаться легитимным и упорядоченным, превышая в целом критические ожидания. И хотя различные вопросы, вызывающие обеспокоенность, поднимались во время избирательной кампании, это не должно дискредитировать результаты выборов ", - считает депутат.

Х.Свобода отметил, что реальным победителем выборов можно назвать украинских избирателей, которые воспользовались своим правом и четко выразили свою политическую волю.

"Предварительные результаты этих выборов, в частности, прохождение двух новых партий в Верховную Раду, подтверждает, что украинский народ не только был хорошо осведомлен относительно широкого выбора партий, однако также сделал свои выводы, основываясь на уровне доверия соответствующих партий", - заявил он.

Депутат также отметил, что выборы показали необходимость в решении дела экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Наш общий призыв направлен к новому правительству с тем, чтобы вместе с посланниками Европейского парламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом можно было найти разумное решение дела Тимошенко", - написал Х.Свобода.

Кроме того, по его словам, Европарламент ожидает от нового правительства Украины дальнейшего улучшения избирательного законодательства с учетом замечаний международных наблюдателей, в частности, распределения мест в участковых избирательных комиссиях, доступа к СМИ и средств для избежания того, чтобы государственные ресурсы использовались в партийных интересах.

"Мы надеемся на тесные отношения между Европейским парламентом и Верховной Радой как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Проведение этих выборов также возродило надежду на дальнейшие хорошие отношения между ЕС и Украиной, включая подписание Соглашения об ассоциации", - завершил евродепутат свой комментарий.