По мажоритарным округам в Раду проходит армия ВИП-родственников

На мажоритарных округах на выборах в Верховную раду уверенно побеждает Партия регионов, говорится в сюжете ТСН.

По предварительным данным ЦИК, 117 депутатских кресел достается регионалам, 45 - самовыдвиженцам, 40 - ОО "Батькивщина", 11 - свободовцам и 5 - ударовцам.

Единый центр, Народная партия и партия "Союз" в сумме собрали 7 мандатов. Спикер парламента Владимир Литвин и министр экономики Петр Порошенко уверенно побеждают в своих округах.

В Верховную Раду возвращается министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога и двое его братьев Павел Балога и Василий Петевка. Среди родственников известных политиков в парламенте можно будет увидеть сына премьера - Алексея Азарова, сына генпрокурора Артема Пшонку, сестру главы администрации президента Юлию Левочкину, брата лидера "Свободы" Андрея Тягнибока, брата председателя Харьковской ОГА Дмитрия Добкина и сына главы Черновицкой облгосадминистрации Артема Семенюка.

Также Сумщина возвращает в большую политику вице-президента Федерации футбола Украины и бывшего председателя совета партии "Демократический союз" Александра Волкова, а Черниговщина - экс-социалиста Николая Рудьковского.