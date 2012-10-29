Партия регионов побеждает в половине мажоритарных округов

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы информационно-аналитической системой "Выборы-2012" по результатам обработки 36,09 % протоколов по подсчету голосов на выборах народных депутатов.

В частности, представители Партии регионов побеждают в 9 из 10 округов Крыма, в одном округе Винницкой области (Николай Джига, округ № 15), в 16 из 17 округов Днепропетровской области, во всех 21 округе Донецкой области, в одном из 6 округов Житомирской области (Владимир Пехов, округ № 64), в трех из шести округов Закарпатской области (в остальных округах этого региона побеждают представители партии "Единый центр"), в восьми из 9 округов Запорожской области.

Кандидаты от Партии регионов побеждают также в 6 из 9 округов Киевской области. В этом регионе лишь в одном округе побеждает представитель партии "УДАР", еще на двух – самовыдвиженцы, в том числе народный депутат Виталий Чудновский (округ №90).

Партия регионов также побеждает в четырех из пяти округов Кировоградской области. В этом регионе представитель "Батькивщины" побеждает лишь в одном округе.

Мажоритарщики от Партии регионов побеждают в 9 из 11 округов Луганской области. В других округах в этом регионов побеждают самовыдвиженцы.

Представители этой политической силы побеждают во всех 14 округах Харьковской области и двух округах Севастополя.

К этому времени в шести из 12 округов Львовской области побеждают представители "Батькивщины", еще на четырех – кандидаты от "Свободы", и еще в двух – самовыдвиженцы.

В пяти округах Волынской области побеждают три самовыдвиженца (округа № 20, 22, 23) и представитель "Батькивщины" (Игорь Гузь, округ № 21), представитель "Свободы" (Евгений Мельник, округ № 19).

В семи округах Ивано-Франковской области побеждают представители партии "Батькивщина" и "Свобода".

В четырех из шести округов в Николаевской области побеждают представители Партии регионов, на остальных двух пока лидируют представители "Батькивщины".

Кандидаты от Партии регионов также пока побеждают в 7 из 11 округов Одесской области, на остальных округах лидируют самовыдвиженцы.

В Полтавской области в двух из 8 округов побеждают представители партии "УДАР", в четырех – самовыдвиженцы, еще в двух округах региона пока лидируют представители "Свободы" и Партии регионов.

В четырех из 5 округов в Ривненской области лидируют представители партии "Батькивщина", - еще в одном – "Свободы".

Представители "Батькивщины" лидируют в трех из 6 округов Сумской области, в одном округе побеждает кандидат от Партии регионов и в двух – самовыдвиженцы.

В пяти округах Тернопольской области побеждают представители "Батькивщины" и "Свободы".

В пяти округах Херсонской области побеждают представители трех политических сил – Партии регионов, "УДАРа", Партии Наталии Королевской "Украина – Вперед!" и два самовыдвиженца.

В Хмельницкой области лидируют самовыдвиженцы – они побеждают в 5 из 7 округов. В двух других лидируют представитель "Батькивщины" и Партии регионов. Аналогичная картина – в Черкасской области. В 4 из 7 округов региона побеждают самовыдвиженцы, в двух – Партии регионов и в одном – "Батькивщины".

В Черновицкой области симпатии избирателей распределились между представителями "Батькивщины", которые побеждают в двух из 4 округов, и Партии регионов, которые лидируют в других двух округах.

В четырех из 6 округов Черниговской области также пока лидируют самовыдвиженцы, в других двух – представители Партии Олега Ляшко и "Батькивщины".

В Киеве в 8 из 13 округов побеждают представители партии "Батькивщина", четыре самовыдвиженца (Виктор Пилипишин, Олесь Довгий, Галина Герега и Александр Супруненко). В одном киевском округе лидирует представитель партии "УДАР" Николай Бабенко.