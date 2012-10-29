В Европарламенте довольны хорошим результатом оппозиции

Об этом говорится в его комментарии, текст которого размещен на официальном сайте группы народных партий Европарламента.

“Несмотря на массовые препятствия, украинская оппозиция все же получила хороший результат на парламентских выборах”, - отметил он.

По его словам, несмотря на значительную поддержку государственного аппарата на всех уровнях, Партия регионов получила только треть голосов избирателей.

Э.Брок также отметил, что практически все наблюдатели заявили, что выборы не были ни свободными, ни честными.

“Лидеры оппозиции в тюрьме, нестерпимое давление на региональных оппозиционных кандидатов, чрезвычайный перекос в освещении на телевидении, покупка голосов и некорректное заполнение должностей в избирательных комиссиях – это лишь несколько примеров”, - написал он.

Э.Брок также отметил, что избирательный закон, подсчет голосов в одномандатных округах, передача результатов подсчета и кибер-атаки на неправительственные общественные организации, которые наблюдали за выборами, нуждаются в дополнительном изучении.