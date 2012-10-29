ЦИК обработал 70,14% протоколов

По состоянию на 17.21 в Украине обработано 70,14% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 70,14% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовало 33,41% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 23,04%; Коммунистическую партию Украины - 14,48%, партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,16%, ВО «Свобода» - 8,97%; партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,65%; партию «Наша Украина» - 1,01% , Радикальную партию Олега Ляшко – 1,01%.