«Беженец» Данилишин стал академиком Зарубежной Академии наук Украины

Об этом УНИАН сообщила секретарь управления НОШ в Европе Анна-Мария Довганюк.

Решение, по ее информации, было принято 27 октября на заседании Президиума НОШЕ во французском городе Сарсель.

Таким образом, отметила Анна-Мария Довганюк, были признаны выдающиеся заслуги академика НАН Украины Б.Данилишина в развитии и распространении украинской науки в мире.

Как сообщал УНИАН, Б.Данилишин в январе 2011 года получил политическое убежище в Чехии.

В Украине, по информации МВД, Б.Данилишин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанного с проведением госзакупок. Результатом действий Б.Данилишина, по информации МВД, стало неэффективное и избыточное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

Сам Б.Данилишин не признает обвинений.

***Научное общество им. Шевченко (НОШ) - первая украинская национальная академия наук, которая создана в 1873 г. во Львове по идее подвижников возрождения Востока и Запада Украины. Академический статус Общества закреплен введением элитарного корпуса ведущих ученых - действительных членов НОШ, к которому, кроме выдающихся подвижников украинской науки, относится большая когорта выдающихся ученых Европы.