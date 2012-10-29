«Беженец» Данилишин стал академиком Зарубежной Академии наук Украины

19:59, 29 октября 2012
Политика
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Экс-министр экономики, академика Национальной академии наук Украины Богдан Данилишин избран действительным членом (академиком) Научного общества им. Тараса Шевченко Зарубежной Академии наук Украины.

Богдан Данилишин стал академиком

Об этом УНИАН сообщила секретарь управления НОШ в Европе Анна-Мария Довганюк.

Решение, по ее информации, было принято 27 октября на заседании Президиума НОШЕ во французском городе Сарсель.

Таким образом, отметила Анна-Мария Довганюк, были признаны выдающиеся заслуги академика НАН Украины Б.Данилишина в развитии и распространении украинской науки в мире.

Как сообщал УНИАН, Б.Данилишин в январе 2011 года получил политическое убежище в Чехии.

В Украине, по информации МВД, Б.Данилишин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанного с проведением госзакупок. Результатом действий Б.Данилишина, по информации МВД, стало неэффективное и избыточное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

Сам Б.Данилишин не признает обвинений.

***Научное общество им. Шевченко (НОШ) - первая украинская национальная академия наук, которая создана в 1873 г. во Львове по идее подвижников возрождения Востока и Запада Украины. Академический статус Общества закреплен введением элитарного корпуса ведущих ученых - действительных членов НОШ, к которому, кроме выдающихся подвижников украинской науки, относится большая когорта выдающихся ученых Европы.

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