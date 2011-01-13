Данилишину дали политическое убежище в Чехии

Экс-министр экономики Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чешской Республике. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Данилишина Марина Махиткова.

Решение об этом сегодня приняло министерство внутренних дел Чехии. До сих пор Данилишин находился в тюрьме предварительного задержания в Праге. Городской суд еще должен решить вопрос об освобождении Данилишина из-под стражи.

Богдан Данилишин – экс-министр в правительстве Юлии Тимошенко – был задержан в Праге 18 октября прошлого года под посольством Украины полицией Чехии на основании запроса Интерпола.

Богдана Данилишина обвиняют в Украине за ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Представители оппозиции называют дело сфабрикованным и заявляют о политическом преследовании бывшего министра правительства Юлии Тимошенко.