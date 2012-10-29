В ЦИК заявляют, что уже заставили работать комиссии в «проблемных округах»

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет, что в избирательном округе № 217 (Киев, Оболонский район) процесс обработки протоколов был прекращен на несколько часов из-за отсутствия системного администратора электронной системы "Выборы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил, комментируя медленный процесс обработки протоколов по подсчету голосов на выборах в столичных округах.

"Такая ситуация возникла из-за отсутствия системного администратора. То есть участковые избирательные комиссии приезжали, привозили протоколы, окружная избирательная комиссия их принимала и работала. Сейчас в этом округе цифры уже другие", - сказал А.Магера.

По его словам, на медленный процесс обработки протоколов в других регионах страны повлияло несколько факторов.

"Можем говорить о таком факторе, как системный администратор. Другая комиссия уже хотела идти отдыхать до завтрашнего утра – мы ее своевременно остановили. Надеюсь, что они из этого урок вынесли, и это больше не повторится. Еще в одной комиссии, где идет достаточно жесткая борьба между кандидатами, речь идет о Днепровском районе – там комиссия никак не могла начать прием протоколов из-за того, что там было много представителей кандидатов, наблюдателей от двух лагерей, и там из-за перепалки не могли прийти к согласию, что дальше делать. Но сейчас уже комиссия работает", - уточнил он.

А.Магера отметил, что по этим фактам ЦИК не обращалась в правоохранительные органы. "Есть реакция на обращение ЦИК, те комиссии уже работают, и, думаю, они понимают недостатки в своей работе. Если кто-то попробует поиграть в политические игры, у ЦИК есть достаточно влияния, чтобы отрезвить некоторых представителей", - добавил заместитель председателя ЦИК.

"Я надеюсь, что сейчас задержки никакой не будет, информация будет предоставляться в ЦИК. Вместе с тем, в одном из округов Винницкой области есть такая ситуация, что большинство членов комиссии почему-то покинули окружную избирательную комиссию. Мы сейчас выясняем, вышли они покурить или решили уйти до утра. Выясним, и в зависимости от ситуации, будем тоже реагировать", - подчеркнул А.Магера.

Как сообщал УНИАН, в одномандатном избирательном округе № 217 (Киев, Оболонский район) сегодня днем почти прекратилась обработка протоколов по подсчету голосов на выборах народных депутатов. Больше двух часов количество обработанных протоколов в этом округе не изменялось и оставалось на уровне 3,79% при общем количестве обработанных протоколов во всех 13 столичных округах на уровне 39.88%.

По результатам обработанных протоколов, в округе № 217 пока лидирует выдвиженец ВО "Батькивщина" Александр Бригинец с результатом 32,66% голосов.

В 216-м округе (Днепровский район Киева) лидирует кандидат от ОО «Батькивщина» Ксения Ляпина (29,11%).