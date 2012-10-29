Политологи думают, что импичмент Януковичу не грозит

Политолог Михаил Погребинский считает, что импичмента Виктору Януковичу не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал во время круглого стола в Киеве.

По его словам, на сегодня нет закона для осуществления процедуры импичмента. Он подчеркнул, что даже если Верховная Рада Украины примет закон, то для того, чтобы он «вступил в силу, нужно чтобы Президент его подписал». «Конечно Президент закон не подпишет, будет вето, а чтобы преодолеть его нужно 300 голосов. А 300 голосов в оппозиции нет и никогда не будет - ни в этом, ни во всех последующих парламентах», - подчеркнул М.Погребинский.

Политолог В.Фесенко напомнил М.Погребинскому изречение: «Никогда не говорите никогда». Но при этом признал, что «в ближайшей перспективе точно не будет» конституционного большинства в парламенте Украины в оппозиции .

Как сообщал УНИАН, Объединенной оппозиции «Батьківщина» и партия «Удар» выступали во время избирательной кампании за введение процедуры импичмента действующего Президента Украины.