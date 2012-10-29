Политологи думают, что импичмент Януковичу не грозит
Политологи считают, что импичмента Януковичу не будет.
Политолог Михаил Погребинский считает, что импичмента Виктору Януковичу не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал во время круглого стола в Киеве.
По его словам, на сегодня нет закона для осуществления процедуры импичмента. Он подчеркнул, что даже если Верховная Рада Украины примет закон, то для того, чтобы он «вступил в силу, нужно чтобы Президент его подписал». «Конечно Президент закон не подпишет, будет вето, а чтобы преодолеть его нужно 300 голосов. А 300 голосов в оппозиции нет и никогда не будет - ни в этом, ни во всех последующих парламентах», - подчеркнул М.Погребинский.
Политолог В.Фесенко напомнил М.Погребинскому изречение: «Никогда не говорите никогда». Но при этом признал, что «в ближайшей перспективе точно не будет» конституционного большинства в парламенте Украины в оппозиции .
Как сообщал УНИАН, Объединенной оппозиции «Батьківщина» и партия «Удар» выступали во время избирательной кампании за введение процедуры импичмента действующего Президента Украины.