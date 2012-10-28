У Кличко заявляют, что сами будут инициировать импичмент Президента

21:56, 28 октября 2012
Политика
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Партия «УДАР Виталия Кличко» в новоизбранном парламенте намеревается инициировать импичмент Президента Украины Виктора Януковича.

Виталий Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель избирательного штаба партии «УДАР» Виталий Ковальчук.

«Мы готовы, и будем сами инициировать принятие закона об импичменте Президента», - отметил он.

В.Ковальчук уточнил, что партия «УДАР» в новоизбранном парламенте будет инициировать вопрос об импичменте В.Януковича.

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