У Кличко заявляют, что сами будут инициировать импичмент Президента
21:56, 28 октября 2012Политика
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Партия «УДАР Виталия Кличко» в новоизбранном парламенте намеревается инициировать импичмент Президента Украины Виктора Януковича.
У Кличко тоже говорят об импичменте
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель избирательного штаба партии «УДАР» Виталий Ковальчук.
«Мы готовы, и будем сами инициировать принятие закона об импичменте Президента», - отметил он.
В.Ковальчук уточнил, что партия «УДАР» в новоизбранном парламенте будет инициировать вопрос об импичменте В.Януковича.
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