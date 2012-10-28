У Кличко заявляют, что сами будут инициировать импичмент Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель избирательного штаба партии «УДАР» Виталий Ковальчук.

«Мы готовы, и будем сами инициировать принятие закона об импичменте Президента», - отметил он.

В.Ковальчук уточнил, что партия «УДАР» в новоизбранном парламенте будет инициировать вопрос об импичменте В.Януковича.