«Батькивщина» требует, чтобы Янукович и Пшонка вмешались и возобновили подсчет

Власти пытаются признать на ряде участков выборы недействительными в связи с тем, что там побеждают кандидаты от оппозиции.

Об этом сегодня заявил во время брифинга председатель совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк.

В частности, по его словам, сегодня уже 5 часов как приостановлен подсчет голосов в тех округах в Киеве, где побеждают кандидаты от оппозиции.

Он отметил, что это 217 округ, где побеждает кандидат в депутаты Александр Бригинец, 211 – Сергей Терехин, 223 – кандидат от «Свободы» Юрий Левченко, 99 – Андрей Табалов, 95 – Вячеслав Кутовый, 197 – Леонид Доценко.

«Мы обращаемся к Президенту Украины, генеральному прокурору и министру внутренних дел немедленно навести порядок в этих отдельных округах», - сказал А.Яценюк.

Кроме того, он обратился к членам окружных избирательных комиссий с просьбой не забывать, что за попытку фальсифицировать выборы предусмотрена уголовная ответственность.

А.Яценюк также отметил, что власти не ожидали, что количество кандидатов-мажоритарщиков от оппозиции, которые могут победить, в два раза будет превышать их прогнозы.

«Сейчас будет делаться все, чтобы на некоторых участках признавать результаты голосования выборов недействительными», - сказал А.Яценюк, добавив, что таким образом в конечном итоге хотят привести к победе провластных кандидатов.

«Мы судимся по каждому такому факту», - сказал А.Яценюк.

При этом он заметил, что в целом речь идет о десяти проблемных округах не только в Киеве, но и в других областях.