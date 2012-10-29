ЦИК обработала половину протоколов (результаты)
12:24, 29 октября 2012Политика
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ЦИК обработала 50,67% протоколов: ПР - 35,02%, "Батькивщина" - 21,99%, КПУ - 14,89%, "УДАР" - 12,87% голосов, "Свобода" - 8,34%.
ЦИК обработала более половины протоколов
По состоянию на 12.11 в Украине обработано 50,67% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Так, по результатам обработки 50,67% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовали 35,02% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 21,99%; Коммунистическую партию Украины - 14,89%, партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,87%, ВО «Свобода» - 8,34%.
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