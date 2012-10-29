ЦИК обработала половину протоколов (результаты)

По состоянию на 12.11 в Украине обработано 50,67% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 50,67% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовали 35,02% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 21,99%; Коммунистическую партию Украины - 14,89%, партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,87%, ВО «Свобода» - 8,34%.