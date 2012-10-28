Посол думает, что голосовать украинцам в России помешал мокрый снег

Количество избирателей, которые проголосовали в Российской Федерации на выборах в Верховную Раду Украины, составляет 741 человек, из них приблизительно 400 человек – в Москве.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко в рамках прямого включения из Москвы во время проекта «Избирательная ночь 2012: первые впечатления, оценки и комментарии» в информационном агентстве УНИАН.

«Избирательная комиссия подсчитывает голоса, явка избирателей по всей Российской Федерации составила 741 человек, из них приблизительно 400 человек проголосовали в Москве. Остальные - в консульствах Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода», - сообщил посол.

Он добавил, что это почти такой же показатель, как и на прошлых парламентских выборах. Комментируя малое количество избирателей, посол отметил: «Погодные условия имели место – мокрый снег с дождем. А с другой стороны не работало то, что в день голосования можно было записать себя в списки. Поэтому, люди не успели своевременно подать заявления, или были неверно сориентированы».

По данным Федеральной миграционной службы, в Россию приезжает не менее 1 миллиона трудовых мигрантов из Украины.

На консульском учете в России находятся 42 тыс. украинцев.