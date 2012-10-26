УНИАН готовит проект «Ночь выборов-2012: первые впечатления, оценки и комментарии»

28 октября в 20.00 в пресс-центре информационного агентства УНИАН начнется уникальный проект - «Ночь выборов -2012: первые впечатления, оценки и комментарии».

Сразу после закрытия избирательных участков и объявления экзит-полов свои оценки хода завершившейся кампании, самого избирательного процесса дадут отечественные и международные наблюдатели, ведущие эксперты, европейские политики и оппозиционные кандаты-мажоритарщики.

Впервые в Украине, с помощью технологии TelePresence в рамках проекта будет обеспечена телевизионная связь в реальном времени с возможностью двустороннего общения и эффектом виртуального присутствия иностранных спикеров.

Видео трансляция

Аудио трансляция

Проект "Ночь выборов-2012" в УНИАН состоится при поддержке технического партнера - компании "Новые Телекоммуникации", который является первым в Украине оператором услуг на основе технологии TelePresence (с помощью технологии TelePresence обеспечиваются переговорные процессы с эффектом присутствия и одновременным подключением к 16 странам мира).

Программа мероприятия:

20:05 - просмотр прямой трансляции объявления результатов экзит-полов.

20:15 - выступление главы Комитета избирателей Украины Александра Черненко с информацией о предварительной оценке хода выборов.

20:45 - прямое включение из Москвы с помощью технологии TelePresence. Специальный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк – об организации голосования украинцев в России, об ожиданиях, слухах, прогнозах и мнениях касательно украинских выборов в российской журналистской и политической среде

21:00 - кандидат в народные депутаты Украины от оппозиционных сил о ходе выборов и сложностях нынешней кампании.

21:30 - как повлияют выборы и их результат на отношения Украины с миром? Депутаты Сейма Латвии Николай Кабанов и Игорь Мельников.

22:00 – представители Международной общественной организации «За честные выборы» Анна Чурдова (Политолог, Вице президент ПАСЕ 2008-2010 год, депутат парламента Чехии 2002-2010 год) и Луис Фрага (Президент WSO (World Stability Observatory), Сенатор парламента Испании 1989-2011)

22:30 – итог Кампании-2012, ее результатов и последствий для Украины от международных наблюдателей ENEMO.

23:15 - Герхард Хубер – заместитель главы комитета по международным делам Парламента Австрии и Ник Гриффин – депутат Европейского Парламента (Великобритания).

23:45 - итоги, результаты, нарушения избирательного права во время парламентской кампании - оценка гражданской сети «ОПОРА».