На Сумщине «Свободу» тоже вычеркнули вместо «Собора»

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Сумской облгосадминистрации Александр Цупро.

«На избирательном участке № 590192 Конотопского района избирательного округа №159 (с центром в городе Глухов) члены комиссии испортили все бюллетени, безосновательно вычеркнув ВО “Свобода”», – сказал он.

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При этом он уточнил, что в состав участка входят села Новомутин и Вовчик, а общее количество избирателей составляет 168 чел. А.Цупро также сообщил, что до 11 часов участок должен начать работу в штатном режиме, поскольку в настоящее время решается вопрос о доставке на участок бюллетеней вместо испорченных бюллетеней.

Камера видеонаблюдения с участка сейчас демонстрирует, как несколько членов этой избирательной комиссии под большим обогревателем сидят одетые в теплую одежду за столами и что-то обсуждают.

«Других эксцессов на избирательных участках Сумской области не зафиксировано. Все они открылись своевременно и работают с избирателями», - отметил А.Цупро.