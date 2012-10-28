На участке в Донецке сейф открывали болгаркой - сгорели бюллетени

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

«На утреннем заседании комиссии (перед началом голосования) у председателя УИК Наталии Кофановой из сумки украли ключи от сейфа, где хранились избирательные бюллетени для участка. Председатель комиссии утверждает, что после этого сейф пытались открыть. В настоящее время Наталия Леонидовна сообщила, что сейф пытались открыть пилой "Болгаркой" и из-за этого сгорело 302 избирательных бюллетеня», - говорится в сообщении пресс-службы КИУ.

При этом пресс-служба отмечает, что голосование на участке уже началось.

Также, по данным КИУ, по состоянию на 9.00 один из избирательных участков Горловки уже показал 100% явки населения на голосование. «Это участок № 000001, расположенный во временном изоляторе РУВД Центрально-Городского района Горловки (пр. Победы, 5а). Участок должен обслуживать двух граждан, которые находятся на сегодняшний день в изоляторе», - отметили в КИУ.