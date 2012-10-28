В Полтаве заклинило сейф с бюллетенями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя комиссии Яков Демьяненко.

В частности, по его словам, члены комиссии не смогли своевременно открыть сейф с бюллетенями - его заклинило.

Избирателей, после того, как открыли сейф, впустили на участок в 08.10.

Я.Демьяненко заявил, что происшествие с сейфом было для членов избиркома неожиданным, ведь еще вчера вечером старый сейф открывался без проблем.