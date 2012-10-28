В Полтаве заклинило сейф с бюллетенями
10:17, 28 октября 2012Политика
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В Полтаве избирательный участок № 531174 избирательного округа №145 открылся с опозданием, так как члены комиссии не смогли вовремя открыть сейф с бюллетенями.
Избирателей, после того, как открыли сейф, впустили на участок в 08.10
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя комиссии Яков Демьяненко.
В частности, по его словам, члены комиссии не смогли своевременно открыть сейф с бюллетенями - его заклинило.
Избирателей, после того, как открыли сейф, впустили на участок в 08.10.
Я.Демьяненко заявил, что происшествие с сейфом было для членов избиркома неожиданным, ведь еще вчера вечером старый сейф открывался без проблем.
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