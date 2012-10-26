Регионалам понадобился Столыпин - они хотят марки, монеты и памятник

Группа народных депутатов от Партии регионов рекомендует парламенту принять решение относительно воссоздания и установления разрушенного в 1917 году памятника государственному деятелю и реформатору Петру Столыпину в Киеве.

Соответствующий проект постановления “О мероприятиях по сохранению реформаторского наследия выдающегося государственного деятеля Петра Аркадиевича Столыпина” зарегистрирован в ВР депутатами от Партии регионов Валерием Бондиком, Эдуардом Прутником, Алексеем Плотниковым и другими.

Проектом постановления предусматривается торжественно на государственном уровне провести мероприятия по сохранению реформаторского наследия П.Столыпина. Кабмину рекомендуется в недельный срок со дня принятия этого постановления создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по сохранению наследия П.Столыпина.

При этом Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен организовать тематические теле- и радиопередачи, а Государственная архивная служба Украины - выставки архивных документов, посвященных П.Столыпину.

Кроме того, предлагается рекомендовать Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям во время преподавания истории Украины и политологии уделить внимание значению «столыпинских реформ для социально-экономического развития Украины».

Национальному банку Украины предусматривается предложить изготовить и ввести в оборот юбилейную монету, посвященную 150-летию со дня рождения П.Столыпина; «Укрпочте» - издать серию почтовых марок.

Также депутаты предлагают рекомендовать местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в установленном порядке проработать вопрос относительно воссоздания и установления разрушенного в 1917 году памятника П.Столыпину в городе Киеве.

В пояснительной записке авторы проекта постановления отметили, что принять этот документ необходимо «с целью восстановления исторической справедливости, учитывая большое значение столыпинских реформ для социально-экономического развития Украины и в связи с тем, что личность Петра Аркадиевича Столыпина не нашла своевременного отображения в проекте постановления Верховной Рады Украины о памятных датах и юбилеях в 2012 году».

“Кроме того, учитывая общественный запрос на возрождение исторических истоков государственности, процесс переосмысления исторического наследия и последствий социально-экономических реформ начала ХХ столетия, необходимость восстановления исторической памяти путем воссоздания утраченных памятников истории, возвращения к истокам исторического развития Украины, а также, принимая во внимание значение столыпинских реформ для социально-экономического развития Украины, возникает необходимость принятия этого постановления”, - говорится в пояснительной записке.