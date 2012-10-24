Межбанковские парадоксы: растет как доллар, так и гривня

Согласно валютному "индикатору", вчера стоимость американской валюты достигла почти трехлетнего максимума —8,169-8,181 грн, подорожав с начала октября на 3 копейки.

В последний раз так дорого безналичный доллар стоил еще 10 ноября 2009 года. Наличный доллар пока продается в обменных пунктах чуть дешевле — в среднем по 8,158-8,178 грн, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Несмотря на повышение спроса на американскую валюту и, как следствие, обесценение гривни к доллару США, на рынке сохраняется дефицит национальной валюты. Стоимость гривневого кредита овернайт в понедельник на межбанке в среднем достигла 27,8%. Это почти самый высокий уровень цены ночных гривневых ресурсов за весь год — больше было лишь 8 октября, когда гривня стоила 31,2%.

Банкиры объясняют эту тенденцию усилиями Нацбанка по сдерживанию курса в преддверии выборов. "НБУ старается держать курс, создавая искусственный дефицит гривни на рынке, чтобы перед выборами не было никаких эксцессов.

После того как годовое рефинансирование Нацбанка на 3,8 млрд грн спровоцировало резкий скачок курса на валютном рынке 4-5 сентября, регулятор больше не рискует. За последние два месяца НБУ выдавал средства максимум на две недели общим объемом всего на 550 млн грн под 7,5%. Исключение составили кредиты овернайт, которые НБУ выдает почти каждый день. Гривневые ресурсы на межбанке стоят ровно столько, сколько за них готовы платить банки.

В то же время рост курса доллара вызван повышением клиентского спроса на него накануне парламентских выборов. В сентябре был зафиксирован рекордный наличный спрос на валюту — $2,9 млрд, и в октябре, по заверениям банкиров, он не ослабевает. С начала года доллар на межбанке подорожал на 12 копеек.

Участники рынка не ждут серьезных колебаний сразу после выборов. А международные институты продолжают ожидать девальвации гривны.