Из-за похищения Развозжаева российские депутаты пожалуются на Украину в ООН

Пономарев заявляет, что в последние дни начался "откровенный террор в отношении оппозиционеров".

"Послезавтра я лечу в Европу, где буду встречаться с представителями ООН и Совета Европы относительно этой проблемы", - рассказал он в своем блоге, который цитирует Украинская правда.

"Я уже договорился с Борисом Немцовым, членом Координационного совета, о совместном заявлении в ООН и к Комиссару по правам человека Совета Европы с просьбой предоставить Леониду Развозжаеву статус политического беженца, поскольку заявление было оформлено", - добавил Пономарев.

Он также намерен просить ООН и Комиссара СЕ по правам человека взять на контроль нарушение статуса беженца и международного законодательства Россией и Украиной.

Леонид Развозжаев исчез на территории Украины в пятницу.

Во вторник ему предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках. Украинские пограничники заявили, что пересекая границу с Россией, Развозжаев не жаловался.