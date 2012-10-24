Одесский "УДАР" заявляет о провокациях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного предвыборного штаба партии, одесситы находят продукцию «черного PR» в своих почтовых ящиках, в дверях квартир и просто на порогах. «Причем материалы носят откровенно провокационный и клеветнический характер - как против партии, так и против ее лидера Виталия Кличко, - подчеркнул руководитель областного штаба Андрей Юсов. - Зачастую никакой информации о заказчиках печати, чего требует закон, на этих газетах и листовках не указано».

Юрист одесского областного штаба "УДАРа" Роман Бочевар уточнил, что одной из первых была распространена провокационная листовка «Они готовы нас вешать! Остановим нацизм», на которой указан логотип Партии регионов Украины. "По этому и подобным противоправным действиям политических оппонентов нами поданы 3 и 10 сентября соответствующие заявления в Центризбирком и в прокуратуру Любашовского района Одесской области, на территории которого их особенно много распространено», сказал юрист.

«Однако не знаем, каким было реагирование, - подчеркнул Р.Бочевар, - поскольку ответ из райпрокуратуры нами не получен до сих пор".

По его словам, сейчас возобновлено массовое распространение таких предвыборных «агиток», что вынудило партию направить развернутую жалобу по нескольким видам агитационной продукции против партии «УДАР» в прокуратуру Одесской области и ЦВК.

Корреспонденту УНИАН пока не удалось получить в Любашовской райпрокуратуре какой-либо комментарий по поводу обращений партии «УДАР».