Из почти 16 тысяч выделенных на дешевую ипотеку квартир купили уже 764

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным министерства, межведомственная комиссия определила для участия в программе 356 жилых домов, в которых предлагается для приобретения 15740 квартир. В целом в Украине 15 200 граждан изъявили желание получить удешевленные ипотечные кредиты.

На сегодня профинансированы 764 кредита на общую сумму 179,3 млн грн, из них в Киеве - 178 кредитов на общую сумму 59,5 млн грн, 52 кредита на 8,8 млн грн в Сумской области, 51 кредит на 10,5 млн грн в Винницкой области, 47 кредитов на 9 млн грн в Харьковской области, 46 кредитов на 8,7 млн грн в Хмельницкой области.

В Минрегионе отметили, что на начало текущей недели по государственным жилищным программам в целом профинансировано приобретение гражданами 3265 квартир. Заключено 597 договоров на строительство доступного жилья на условиях оплаты государством 30% его стоимости, предоставлены 230 льготных кредитов в рамках программы молодежного жилищного кредитования и 813 льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам. Государственным ипотечным учреждением профинансирован 861 кредит.

Как сообщал УНИАН, на 16 октября в Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло 718.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. В госбюджете на 2012 год на компенсацию процентных ставок по данной программе предусмотрен 1 млрд грн.