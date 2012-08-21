Азаров думает, что за его ипотеку в Европе бы схватились двумя руками

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что реализации программы по предоставлению дешевых ипотечных кредитов мешает недоверие украинцев к власти и поэтому больше популярностью пользуется программа «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после общения с одной семьей, которая выбрала для себя для решения жилищных проблем программу «Доступное жилье».

«Я интересуюсь, вот почему все-таки вам больше нравится 70 на 30 (по программе «Доступное жилье» - УНИАН). Мне говорят: 70 заплатил и забыл все расчеты с государством. То есть люди продолжают не доверять государству», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что условия, предлагаемые по удешевлению ипотечных кредитов, были бы интересны и жителям Европы.

«Казалось бы очень выгодные условия, за которые бы в Европе схватились бы двумя руками и не отпустили бы. А наши люди еще раздумывают. Поэтому еще очень много надо работать над восстановлением доверия людей к обещаниям государства, к обещаниям правительства», - сказал Н.Азаров.

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Справка УНИАН. Государственная целевая социально-экономическая программа строительства доступного жилья на 2010-2017 годы, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, предусматривает предоставление гражданам 30% безвозвратной субсидии за счет средств госбюджета на строительство жилья. Остальные 70% стоимости жилья вносит покупатель жилья. Участвовать в программе могут граждане, которые состоят на квартирном учете. С начала 2012 года в рамках программы «Доступное жилье» заключено 230 договоров. В государственном бюджете на 2012 год на программу предусмотрено 200 млн. грн В Украине в 2011 году приобретено 790 квартир по программе доступного жилья. В 2011 году на данную программу из госбюджета выделено 98 млн грн.

25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых. Первый взнос заемщика по данной программе составляет не более 25%.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.