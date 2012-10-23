Янукович заочно пропесочил Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил в Симферополе на совещании с хозяйственным активом Крыма.

«Министерство экологии потянуло на себя одеяло и хочет замкнуть всю разрешительную систему на себе, чтобы ехали в Киев и брали разрешение в Минэкологии. Я этого не допущу», - сказал В.Янукович.

При этом глава государства акцентировал внимание на персональной ответственности по данному вопросу министра экологии Эдуарда Ставицкого и премьер-министра Николая Азарова.

«Передаю привет и министру, и премьер-министру. Если такое постановление принято, мы его отменим», - добавил В.Янукович.

Глава государства также заявил, что в Украине идет процесс дерегуляции, однако на его пути стоят чиновники.

«Вот здесь на первом ряду сидят министры. Вот эти чиновники являются моими оппонентами», - сказал В.Янукович, обращаясь к залу.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации полномочий органов исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов, в том числе на местном уровне».

Закон предлагает внести изменения в деятельность 4 центральных органов исполнительной власти, а именно: Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Государственной экологической инспекции Украины.

В развитие этого закона Кабмин собирался принять постановление, которое предусматривало закрытие региональных представительств Министерства экологии и природных ресурсов по выдаче разрешительных документов на пользование недрами.