«Честно»: На одно место в ВР претендуют два «недобропорядочных» кандидата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных сегодня в Киеве обновленных результатах проверки добропорядочности кандидатов в депутаты, которую проводит гражданское движение «Честно».

В целом по партийным спискам были исследованы 504 кандидата от 21 политической силы, которые баллотируются в парламент, и обнаружены 284 нарушителя хотя бы одного из шести критериев движения «Честно».

Таким образом, в проходных частях избирательных списков 6 ведущих партий находятся 258 «недобропорядочных» кандидатов: в списке Партии регионов – 107 нарушителей из 120 проанализированных кандидатов, в Объединенной оппозиции «Батькивщина» - 88 из 120, в «УДАРе» - 18 из 70, КПУ – 24 из 70, ВО «Свобода» - 9 из 25 и в «Украина - вперед!» - 12 из 25.

При этом в исследовании отмечается, что 74 кандидата от ПР и 47 кандидатов от «Батькивщины» нарушили критерий «непричастность к коррупционным действиям», а представители КПУ лидируют по количеству поданных законопроектов, которые угрожают правам и свободам человека, – 4 кандидата.

По количеству нарушений критерия прав и свобод человека в процентном соотношении лидируют ПР – 32 нарушителя и «Свобода» - 5.

В одномандатных мажоритарных округах движение «Честно» проверило 1 тыс. 801 кандидата и обнаружило 653 кандидата-нарушителя. В частности, в ПР – 151 нарушитель из 207 проанализированных кандидатов, в «Батькивщине» - 66 из 176, «УДАРе» - 42 из 189, КПУ – 40 из 222, «Украина - вперед!» - 22 из 105, в «Свободе» - 13 из 33, среди самовыдвиженцев – 219 из 543. При этом другие 52 партии выдвинули 100 нарушителей, отмечают в движении «Честно».

В целом среди кандидатов по партийным спискам и в мажоритарных округах исследование движения зафиксировало 190 случаев подкупа избирателей и использования административного ресурса, 84 нарушения неизменности политической позиции в соответствии с волеизъявлением избирателей, 80 случаев несоответствия стиля жизни официальным доходам, 71 случай ограничения свободы слова и права на информацию, 62 случая посягательства на жизнь и здоровье человека, 48 случаев рейдерства и других нарушений прав собственности, 48 случаев разворовывания государственного или коммунального имущества, их нецелевое использование, 47 случаев злоупотребления земельными ресурсами и 42 случая злоупотребления во время тендерных процедур.