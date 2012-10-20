На Львовщине подожгли избирательный штаб "регионалов"

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Львовской областной организации Партии регионов Ульяна Копцюх, в пятницу около 5.20 утра неизвестные бросили в окно офиса избирательного штаба, который находится на первом этаже двухэтажного здания на улице Степана Бандеры, 43/1 в городе Стрый, горючее вещество.

„Благодаря действиям охранника, который находился в помещении, огонь быстро затушили. Обгорела лишь оконная рама, поврежден стеклопакет, закопчено помещение. Злоумышленники, которые пошли на этот шаг, даже не считались с тем, что на втором этаже здания, в котором размещается избирательный штаб Партии регионов, находятся жилые квартиры и могли пострадать люди”, - сообщила У.Копцюх.

Она также отметила, что это уже вторая за время избирательной кампании попытка поджога этого офиса Партии регионов. Первая попытка была летом, однако причастных к этому преступлению до сих пор не нашли.

У.Копцюх также сообщила, что соответствующее заявление о попытке поджога сегодня было направлено в Стрыйский горотдел милиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области „сегодня в дежурную часть Стрыйского ГО ГУМВД Украины во Львовской области поступило сообщение от дежурного МЧС о том, что на первом этаже двухэтажного жилого дома в городе Стрый возник пожар. Никто не пострадал. Следственно-оперативная группа установила, что пожар возник в помещении, где расположен районный избирательный штаб одной из политических партий Украины". По данным милиции, в результате пожара обгорела часть оконной рамы и подоконника, наблюдалось большое задымление помещения.

Согласно сообщению Отдела связей с общественностью, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Проводятся следственные действия для установления причин возникновения пожара, устанавливается сумма нанесенного ущерба.