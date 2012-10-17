Бузек: выборы без Тимошенко - наихудшая их характеристика

Об этом он заявил сегодня в рамках Конгресса Европейской народной партии, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

«Я абсолютно поддерживаю давление и все предложения о немедленном освобождении Юлии Тимошенко и других политзаключенных Украины. Это абсолютно необходимо, если вы хотите иметь хорошие, открытые отношения с ЕС», - сказал Е.Бузек.

Он отметил, что Европа до сих пор не понимает, по каким причинам была осуждена Ю.Тимошенко.

Он также добавил, что встретился с дочерью Ю.Тимошенко Евгенией и заместителем председателя партии «Батькивщина» Григорием Немырей.

Кроме того, Е.Бузек отметил, что Европейский Союз очень обеспокоен тем, что лидеры оппозиции лишены права принимать участие в парламентских выборах в октябре этого года.

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«Мы очень обеспокоены тем, что фамилии лидеров оппозиции не занесены в избирательные списки. Это наихудшая характеристика для демократических выборов в Украине», - отметил экс-президент Европарламента.

Он также заявил, что ЕС обеспокоен тем, что оппозиция не имеет свободного доступа к СМИ, ненадлежащим процессом формированием избирательных комиссий, и выразил надежду, что украинская власть будет соблюдать демократические принципы проведения голосования и честного и прозрачного подсчета результатов выборов.