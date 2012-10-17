Ефремов: спикер не должен быть священной коровой, которую нельзя трогать

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН по поводу мнения экспертов, которые считают, что принятые вчера в первом чтении изменения к Регламенту ВР нужны для того, чтобы сделать спикера будущего парламента подконтрольным Партии регионов.

А.Ефремов подчеркнул, что таким экспертам надо «читать законы», поскольку на сегодня уже принято решение, что председатель ВР избирается в сессионном зале открытым голосованием, а не в тайном режиме бюллетенями.

Он напомнил, что это просто продублировано предыдущее решение парламента по этому вопросу.

Говоря о кандидатуре на пост председателя ВР будущего парламента Украины, А.Ефремов подчеркнул: «Члены парламента и депутатский корпус должны, кроме всего прочего, понимать, что у них есть прямая работа, связанная с законотворчеством в нашем государстве».

По его словам, ненормальным было, когда вместо принятия законопроектов в парламенте выясняли отношения. При этом А.Ефремов выразил мнение, что спикер парламента должен «выполнять роль модератора парламента».

«Это не та фигура, которая должна быть пожизненно закреплена в парламенте и которую ни в коем случае, как священную корову, нельзя трогать», - сказал А.Ефремов.

Он подчеркнул, что если спикер будет обеспечивать такую работу, то, «я думаю, не найдется никого в парламенте, кто будет возражать против человека, который будет предложен».

На вопрос, будет ли будущий спикер представителем Партии регионов, А.Ефремов сказал, что не может ответить на этот вопрос. По его словам, «это должен быть человек, который нормально руководит парламентом». «А чей он будет это уже второй вопрос, и ответить на него можно будет только в том случае, когда мы придем в парламент и посмотрим, какими политическими силами этот парламент сформирован», - сказал А.Ефремов. По его словам, тогда будут проводиться консультации по этому вопросу.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Александр Лавринович стать будущим спикером парламента Украины, А.Ефремов не исключил такую возможность. По его словам, главное, чтобы спикер мог «эффективно руководить собранием депутатского корпуса». «Кто это будет мне не корректно говорить потому, что я не знаю, какой будет состав парламента, как он будет сформирован. Мы можем предполагать, но окончательный вариант будет приниматься тогда, когда депутатский корпус соберется в зале и будет создана подготовительная группа», - сказал он, добавив, что эта группа определит кандидатуры, которые достойны выдвигаться на голосование депутатов в зале.