Янукович развеял слухи: в тела людей ничего зашивать не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций.

В.Янукович напомнил, что данный закон также является одним из условий Европейского Союза для дальнейших переговоров по либерализации визового режима.

«Я с вниманием отношусь к высказанным вами предложениям по упомянутым вопросам», - сказал Президент представителям церквей, которые призвали наложить вето на закон.

«Я убежден, что вместе с вами и со всем обществом мы должны прийти к согласию и найти сбалансированные мудрые решения», - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что сегодня много есть провокаций относительно данного закона.

«Провокации, в которые верят люди, – что что-то будут зашивать в тело человека и так далее, – они абсолютно безосновательны, и такого никто никогда не предлагал и не будет предлагать», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что существуют требования настоящего дня, связанные с необходимостью учета передвижения людей через границу. «Наведением порядка на границе, и особенно речь идет о странах, где есть угроза терроризма», - отметил он.

Как сообщалось, 2 октября Верховная Рада приняла Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» (№ 10492). Данный закон внедряет единую информационно-телекоммуникационную систему (Единый государственный демографический реестр), который содержит персональные данные о человеке и его биометрические данные. С применением реестра человеку будут выдаваться документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины. Большинство предусмотренных данным законом документов будут содержать вживленный бесконтактный электронный носитель, на который будет вноситься информация о человеке.

10 октября В.Янукович заявил, что склонен подписать данный закон, но примет решение только после заключения экспертов.

Позднее Митрополит Киевский и всей Украины Владимир призвал В.Янукович наложить вето на закон о биометрических паспортах.

Он, в частности, отметил, что в Киевскую митрополию УПЦ поступают многочисленные обращения верующих с требованием не допустить введение в действие данного закона. По словам Митрополита, в этих обращениях речь идет о том, что указанный закон нарушает право граждан на частную жизнь, гарантированную Конституцией. Кроме того, обеспокоенность православных верующих вызывает возможность вмешательства в их личную жизнь, которую создает данный закон.