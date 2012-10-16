Кучма рассказал студентам, как в ВР «шаманят» бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, находясь в Черниговском государственном технологическом университете, где вручил стипендии своего фонда лучшим студентам.

"Ни у кого не вызывает сомнения, что большинство сформируют "регионалы". Вероятно, они будут с коммунистами. Это будет стабильное большинство", - сказал Л.Кучма.

В то же время, он отметил, что свой вклад в парламент сделают депутаты-мажоритарщики. Политик считает, что парламентариям будет сложнее найти взаимопонимание, однако оппозиция "должна быть щукой, чтобы карась не дремал".

"Решения будут приниматься более взвешенными и понятными для всех. А не так, что один кто-то решил, а все проголосовали", - сказал Л.Кучма.

Вместе с тем, во время встречи со студентами, он отметил, что Украина нуждается в смене всей политической элиты, и высказал пожелание, чтобы к власти пришли люди, которые хотят что-то сделать для государства, а не для себя.

"Многие борются за мандат в парламенте, чтобы дорваться до власти, защитить свой бизнес или "пошаманить" бюджет, который и так весь в дырах", - сказал Л.Кучма. По его оценкам, рейтинги действующего парламента приближаются к нулю.

"Это страшно, когда народ не верит своим избранникам. И продает голос за гречку или хлеб. Это страшно, потому что мы сами себе не верим, и политики дают для этого основания", - подчеркнул бывший Президент Украины.