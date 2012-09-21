Кучма пошутил насчет «цветочков» под его барельефом

Как известно, барельеф с портретом экс-президента и основными этапами его биографии появился в Днепропетровске 8 сентября на День города. Тогда площадь открыли к 80-летию Днепропетровской области.

На открытии Леонида Кучмы не было и только сегодня он посетил свой ​​барельеф, потому что приехал на встречу с одногруппниками, сообщает ТСН.

Экс-президент говорит, что увековечение в бронзе было для него неожиданностью. А потому имеет смешанные чувства. "Слава Богу, что не памятник. Я приехал, а у моей так называемой стелы положили цветочки - намек такой. Ну что, решила община города. Спорить не буду", - пошутил бывший президент.