Посол Украины при ЕС предлагает не делать трагедии из неопределенности с саммитом

Об этом он заявил в интервью проекту “УНИАН-новости ЕС” .

“Саммит будет. Время его проведения зависит от нескольких факторов, таких как готовность сторон и содержательное наполнение мероприятия”, - сказал посол.

“В этом контексте я исхожу из целесообразности не делать трагедии и не пытаться увидеть политические мотивы там, где их нет”, - сказал он.

К.Елисеев отметил, что проведение саммита предусмотрено действующим соглашением о партнерстве и сотрудничестве, а обе столицы – и Киев, и Брюссель – считают, что официальные контакты должны продолжаться.

“Поэтому даже если кто-то допускает, что ЕС отменит саммит, стремясь таким образом наказать Украину – это не отвечает действительности. Брюссель не меньше Киева хочет проведения саммита, поскольку это - оптимальный случай для откровенного общения с Президентом Украины, в том числе на те темы, которые беспокоят наших европейских партнеров”, - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, в августе экс-посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил о возможности отмены в этом году саммита Украина-ЕС.

Европейская сторона заявляет, что саммит, скорее всего, в связи с выборами и возможным формированием нового правительства в Украине, состоится в начале следующего года.