Азаров хочет получить от украинцев «мандат на будущее»
14:18, 12 октября 2012Политика
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Азаров призывает украинцев прийти на выборы
Азаров сегодня агитирует официально
Лидер Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров призывает украинцев проявить активность и прийти на выборы Верховной Рады Украины 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании.
«Я хочу обратиться к нашим людям с просьбой прийти на выборы и отдать свой голос, проявить активность. Мы заинтересованы в вашей активности. Для нас это будет, прежде всего, оценка нашей работы и мандат на будущее», - сказал Н.Азаров.
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