Азаров хочет получить от украинцев «мандат на будущее»

Лидер Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров призывает украинцев проявить активность и прийти на выборы Верховной Рады Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании.

«Я хочу обратиться к нашим людям с просьбой прийти на выборы и отдать свой голос, проявить активность. Мы заинтересованы в вашей активности. Для нас это будет, прежде всего, оценка нашей работы и мандат на будущее», - сказал Н.Азаров.