СМИ: Школьников Сумщины заставляют писать сочинения о достижениях власти

На Сумщине среди школьников проводят областной конкурс творческих работ, в рамках которого детей заставляют писать о достижениях власти за последние два года.

Об этом "Украинской правде" сообщили родители учеников.

По их словам, это выяснилось, когда дети пришли из школы и рассказали о творческом задании.

По его словам, детям дали творческое задание написать о достижениях Сумщины и привести пример. "Но как пример давали достижения" регионалов "Епифанова и губернатора Чмыря", - сказал собеседник.

Кроме того, в распоряжение УП попало творческое задание для детей четвертого класса по Роменском районе.

Детям 9-10 лет предлагают прослушать текст о промышленности (!) Сумщины. Далее по этому тексту дети проходили аудирование - отвечали на вопросы.

Как удалось выяснить изданию, для каждого класса - свое творческое задание. В 4 классе дети пишут аудирование, в 9-11 классах нужно написать сочинение-рассуждение на тему "Я горжусь новой Сумщиной!", аргументируя высказанные мнения примерами достижений Сумской области во всех сферах жизнедеятельности за 2010 - 2012 годы.

По информации "УП", награждение должно состояться 26 октября - накануне выборов.