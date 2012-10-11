Оппозиция хочет ликвидировать Конституционный суд

Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня на пресс-конференции в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, по словам А.Яценюка, в плане перемен Объединенной оппозиции – лишение МВД и СБУ функции борьбы с коррупцией и создание единого органа - Национального антикоррупционного бюро, «которое получит полномочия для реальной войны с коррупцией».

Ресурсы для создания этого органа, по словам А.Яценюка, будут получены за счет сокращения полномочий и численности соответствующих подразделений МВД и СБУ.

При этом полномочия СБУ, по закону, должны быть исключительно в сфере национальной безопасности: «контрразведка, борьба с терроризмом, защита государственной тайны», отметил А.Яценюк.

Также, по его словам, ряд контрольных полномочий прокуратуры неконституционны. «В соответствии с действующей Конституцией органы прокуратуры лишены функции общего надзора. Но функция общего надзора – это основная коррупционная функция в органах прокуратуры», - заявил А.Яценюк.

Он подчеркнул, что Объединенная оппозиция выступает за лишение прокуратуры функций, которые не принадлежат ей по закону. «Функция прокуратуры – поддерживать государственное обвинение и не контролировать, а регулировать вопросы следствия», - сказал он.

При этом А.Яценюк подчеркнул, что коррупцию в Украине невозможно преодолеть без преодоления коррупции в судейской системе. Он сообщил, что власть планирует внести изменения в Конституцию, в соответствии с которыми лишить парламент функции назначения судей, «таким образом, лишив законодательную ветвь власти одной из базовых контрольных функций - влияния на назначение судей и ответственность судей».

По его словам, в рамках реформы судебной системы Объединенная оппозиция предусматривает тотальную люстрацию судейского корпуса, качественные изменения функций высшей квалификационной комиссии и съезда судей, а также отменить Конституционный Суд Украины.

«Конституционный суд – это ни что иное как подразделение Администрации Президента. Нужно передать функции конституционной юрисдикции Верховному суду Украины», - подчеркнул А.Яценюк.