Яценюк хочет с каждым мажоритарщиком подписать соглашение о действиях в ВР

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

А.Яценюк подчеркнул, что задача оппозиции – не только получить как можно больше мест в парламенте: «Мы должны четко сказать народу Украины, для чего мы принимаем решение об объединении на одномандатных округах и формировании партнерства между оппозиционными партиями».

Для этого, подчеркнул он, такое решение должно сопровождаться подписанием политического соглашения между оппозиционными силами относительно будущего сотрудничества в следующем парламенте и, самое важное, - относительно голосования в следующем парламенте.

А.Яценюк напомнил, что каждый из кандидатов в депутаты от ВО «Батькивщина» принял присягу, в соответствии с которой он несет ряд политических обязательств. «Начиная с того, что он должен вступить во фракцию ВО «Батькивщина» и заканчивая тем, что он обязан проголосовать за наш пакет законов», - подчеркнул он.

«Поэтому в рамках политического сотрудничества с разными политическими силами нужно сегодня четко отметить, кто и что будет делать в новой Верховной Раде, и чтобы такое соглашение было скреплено не только подписями политических лидеров, а чтобы под этим соглашением поставили подписи те кандидаты в депутаты, которые будут выдвинуты в одномандатных мажоритарных округах как единые кандидаты», - подчеркнул он.

А.Яценюк огласил 7 пунктов, которые должны быть предметом этого соглашения. «Не дать возможности изменить Конституцию Президенту Януковичу под себя, по которой он захочет избираться в парламенте и отобрать право украинцев фактически выбирать себе власть», - отметил он.

Следующий пункт соглашения - голосование за закон Украины о порядке импичмента Президента и создании временной парламентской комиссии по вопросу импичмента.

Все депутаты от оппозиционных сил также должны проголосовать за продление моратория на продажу земли. «В нашем пакете должно быть продление моратория на продажу земли до 1 января 2016 года. При этом нужно будет сделать ряд вещей, в первую очередь – это формирование земельного рынка как такового и установление государственной гарантированной цены на землю, которая должна быть на уровне стран-членов ЕС, чтобы не допустить скупку за копейки и перепродажу украинской земли», - подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, для обеспечения ответственности не только Президента, но и народных депутатов, предметом политических договоренностей должен быть закон об отзыве народного депутата Украины. «Мы считаем, что в новом парламенте должна быть юридическая ответственность членов парламента за невыполнение своих обещаний», - сказал он.

Еще один важный вопрос, убежден А.Яценюк, - это личное голосование народных депутатов. «В таком политическом пакете должно быть принятие решения о личном голосовании и введении уголовной ответственности за голосование чужими карточками», - подчеркнул он.

Также, отметил А.Яценюк, в соглашении должны быть пункты об отмене Налогового кодекса и принятии Кодекса экономического роста, а также об отмене пенсионной реформы и принятии собственной реформы пенсионной системы.

По его словам, решения о совместных действиях оппозиционных сил должны приниматься прозрачно и публично. «В первую очередь, это правильно по отношению к народу Украины. Тогда народ Украины поймет, зачем мы объединились, зачем приняли решение поддерживать именно этого кандидата и что изменится в новом парламенте», - отметил председатель Совета Объединенной оппозиции.

Отвечая на вопрос о возможности согласования мажоритарщиков с партией «УДАР», А.Яценюк напомнил, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» приняли решение о согласовании кандидатов в депутаты на мажоритарных округах. «Надеюсь, что такое решение будет нами взаимно принято еще с одной партией – это партия «УДАР». Это даст возможность кардинально изменить избирательную картину и позволит нам как оппозиции выиграть намного большее количество мажоритарных округов, чем сегодня прогнозируется», - добавил он.