Суды отказались принять иски против фиктивных членов избиркомов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевского городского избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина», уполномоченными лицами в округах от ОО «Батьківщина» были поданы судебные иски к гражданам, которые по фиктивным представлениям вошли в состав избирательных комиссий и сейчас сознательно не принимают участия в работе избиркомов.

Открыв производство 4 и 5 октября, районные суды за несколько дней рассмотрения дел пришли к заключениям относительно отсутствия вины и факта нарушения избирательного законодательства как отдельных членов избиркомов, так и комиссий в целом. «Главным доказательством «деятельности» образованных комиссий, которые на момент подачи исков все еще не начали работать, стали сфальсифицированные протоколы заседаний комиссий, оформленные «задним числом», отмечается в сообщении столичного штаба «Батьківщини».

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«Фальшивки с подписями и печатями, как свидетельство своевременного начала работы избирательных комиссий, появились на заседаниях во всех райсудах, где рассматривались дела. Эти «липовые» протоколы стали «альфой и омегой» в деле для судей. В результате суды отказались привлекать к ответственности граждан, которые уже вроде бы «трудятся» в избиркомах», - заявил руководитель Киевского городского штаба оппозиции Юрий Одарченко.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Киевский городской штаб ОО «Батьківщина» проинформировал, что в 13-ти избирательных округах своевременно не начали работу 462 участковые избирательные комиссии. Чтобы доказать факт саботажа избирательного процесса членами и председателями этих избиркомов, столичные оппозиционеры обратились с исками в районные суды Киева с требованием привлечь их к уголовной ответственности. Судебные иски получили, в частности, 94 председателя УИК, которые не начали исполнять свои обязанности.