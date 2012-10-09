Коммунисты выиграли у "Свободы" в суде

Высший административный суд Украины сообщает, что он не рассматривал дело по иску Всеукраинского объединения «Свобода» к Редакции органа центрального комитета Коммунистической партии Украины - газете "Комуніст" об опровержении недостоверной информации, а кассацию коммунистов на иск "Свободы" удовлетворил Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего административного суда Украины.

Как отмечается в сообщении, «в это воскресенье, 7 октября 2012 года, народный депутат Украины Евгений Царьков написал в своем блоге в социальной сети LiveJournal, что «Высший административный суд Украины признал ВО «Свобода» нацистской организацией». В сообщении, в частности, речь идет о судебном решении по спору между Коммунистической партией Украины и ВО «Свобода» относительно опровержения недостоверной информации. В названии и тексте сообщения автор упоминает Высший административный суд Украины и аббревиатуру ВАСУ. Вместо этого упомянутое судебное дело рассматривалось в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел».

В то же время в ВАСУ сообщили, что текст решения по делу по иску ВО «Свобода» к газете "Комуніст" об опровержении недостоверной информации по кассационной жалобе Редакции органа центрального комитета Коммунистической партии Украины - газеты "Комуніст" на решение Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года и определение апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

В этом решении ВССУ от 12 сентября 2012 года, в частности, отмечается, что Коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрела кассационную жалобу газеты "Комуніст" на решение Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года и определение апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года.

Как говорится в решении ВССУ, в январе 2011 года истец – ВО «Свобода» - обратился в суд с иском о признании недостоверной информации, которая была опубликована в статье «Кто есть Ху?», опубликованной в газете "Комуніст" за 20 марта 2009 года на первой полосе, а именно: «Во время выборов в Тернопольский облсовет именно благодаря финансированию олигархами нацистской по своему содержанию тягнибоковской «Свободы» последняя получила победу. В обмен на такую поддержку лидеры «Свободы» во главе с Тягнибоком закрыли глаза на сплошную фальсификацию». Как отмечается, истец «считает, что информация, которая содержится в высказываниях, является негативной», а также, что «ответчики, распространив в отношении ВО «Свобода» неправдивые сведения, тем самым полностью дискредитировали Всеукраинское объединение «Свобода» в глазах ее сторонников и членов, поскольку оно не имеет никакого отношения к нацистам, а проведение такой аналогии является некорректным, поскольку в программе ВО «Свобода» нет никакой нацистской идеологии или лозунгов».

Решением Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года, иск был удовлетворен, а распространенная газетой "Комуніст" информация - признана недостоверной. Своим решением суд обязал газету "Комуніст" опубликовать опровержение этой недостоверной информации «тем же шрифтом, на той же странице под заголовком «Опровержение» в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу».

В то же время, в кассационной жалобе газета "Комуніст" просила отменить судебные решения, ссылаясь на неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Заслушав доклад судьи судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, исследовав материалы дела и проверив приведенные в жалобе доводы, коллегия судей пришла к выводу, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению на таких основаниях.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что приведенная выше и распространенная ответчиками информация, не отвечает действительности, является недостоверной, позорит честь, достоинство, деловую репутацию истца как политической партии. Однако с такими выводами судов согласиться нельзя на таких основаниях, отметил ВССУ.

При рассмотрении дела как суд первой инстанции, так и апелляционной инстанции сосредоточили свое внимание лишь на том, отвечает ли распространенная информация действительности, сославшись также на то, что истец имеет право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Вместе с тем, судами не учтено, что согласно ст. 34 Конституции Украины каждому гарантируется право на свободу мнения и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Решая вопрос о признании распространенной информации недостоверной, суды должны определить характер такой информации и выяснять, является ли она фактическим утверждением или же оценочным суждением.

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Закона Украины «Об информации» оценочным суждением, за исключением оскорбления или клеветы, являются высказывания, которые не содержат фактических данных, критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, в частности, учитывая характер использования языко-стилистических средств (употребление гипербол, аллегорий, сатиры). Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказательству их правдивости, отмечают в ВССУ.

Таким образом, «согласно ст. 277 ГК Украины не являются предметом судебной защиты оценочные суждения, мнения, убеждения, критическая оценка определенных фактов и недостатков, которые, будучи выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, нельзя проверить на предмет их соответствия действительности (в отличие от проверки истинности фактов) и опровергнуть, что отвечает прецедентной судебной практике Европейского суда по правам человека при толковании положений ст. 10 Конвенции «О защите прав человека и основополагающих свобод».

Указанные положения норм материального права судами предыдущих инстанций учтены не были, отмечает ВССУ.

Кроме того, в ст. 3, 4, 6 Декларации о свободе политических дебатов в средствах массовой информации, одобренной 12 февраля 2004 года на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, указывается, что поскольку политические деятели и должностные лица, которые занимают публичные должности или осуществляют публичную власть на местном, региональном, национальном или международном уровнях, решили апеллировать к доверию общественности и согласились «выставить» себя на публичное политическое обсуждение, то они подлежат тщательному общественному контролю и потенциально могут подвергнуться острой и сильной общественной критике в средствах массовой информации по поводу того, как они исполняли или исполняют свои функции. При этом указанные деятели и лица не должны иметь большей защиты своей репутации и других прав по сравнению с другими лицами. В связи с этим граница допустимой критики в отношении политического деятеля или политической партии, членом которой он является, значительно шире, чем отдельной рядовой личности. Публичные лица неминуемо открываются для придирчивого освещения их слов и поступков и должны это осознавать.

Учитывая приведенное, коллегия судей «считает, что нет фактов, которые бы доказывали, что указанные выше статьи мотивированы целенаправленными действиями на унижение чести, достоинства и деловой репутации истца как политической партии».

«Ввиду того, что по делу не требуется сбор или дополнительная проверка, или оценка доказательств, обстоятельства дела установлены судом полно, но допущена ошибка в применении норм материального права, обжалуемые судебные решения подлежат отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска».

Руководствуясь ст.ст. 336, 341 ГПК Украины, коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел решила:

Кассационную жалобу Редакции органа центрального комитета Коммунистической партии Украины - газеты «Комуніст» - удовлетворить.

Решение Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года и определение апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года - отменить.

В удовлетворении иска ВО «Свобода» к газете «Комуніст» об опровержении недостоверной информации - отказать.

Решение обжалованию не подлежит.