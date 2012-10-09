Коммунисты выиграли у "Свободы" в суде
ВАСУ сообщает, что Высший спецсуд удовлетворил кассацию газеты "Комуніст" на иск "Свободы" по делу об опровержении недостоверной информации.
Высший административный суд Украины сообщает, что он не рассматривал дело по иску Всеукраинского объединения «Свобода» к Редакции органа центрального комитета Коммунистической партии Украины - газете "Комуніст" об опровержении недостоверной информации, а кассацию коммунистов на иск "Свободы" удовлетворил Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего административного суда Украины.
Как отмечается в сообщении, «в это воскресенье, 7 октября 2012 года, народный депутат Украины Евгений Царьков написал в своем блоге в социальной сети LiveJournal, что «Высший административный суд Украины признал ВО «Свобода» нацистской организацией». В сообщении, в частности, речь идет о судебном решении по спору между Коммунистической партией Украины и ВО «Свобода» относительно опровержения недостоверной информации. В названии и тексте сообщения автор упоминает Высший административный суд Украины и аббревиатуру ВАСУ. Вместо этого упомянутое судебное дело рассматривалось в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел».
В то же время в ВАСУ сообщили, что текст решения по делу по иску ВО «Свобода» к газете "Комуніст" об опровержении недостоверной информации по кассационной жалобе Редакции органа центрального комитета Коммунистической партии Украины - газеты "Комуніст" на решение Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года и определение апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года размещено в Едином государственном реестре судебных решений.
В этом решении ВССУ от 12 сентября 2012 года, в частности, отмечается, что Коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрела кассационную жалобу газеты "Комуніст" на решение Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года и определение апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года.
Как говорится в решении ВССУ, в январе 2011 года истец – ВО «Свобода» - обратился в суд с иском о признании недостоверной информации, которая была опубликована в статье «Кто есть Ху?», опубликованной в газете "Комуніст" за 20 марта 2009 года на первой полосе, а именно: «Во время выборов в Тернопольский облсовет именно благодаря финансированию олигархами нацистской по своему содержанию тягнибоковской «Свободы» последняя получила победу. В обмен на такую поддержку лидеры «Свободы» во главе с Тягнибоком закрыли глаза на сплошную фальсификацию». Как отмечается, истец «считает, что информация, которая содержится в высказываниях, является негативной», а также, что «ответчики, распространив в отношении ВО «Свобода» неправдивые сведения, тем самым полностью дискредитировали Всеукраинское объединение «Свобода» в глазах ее сторонников и членов, поскольку оно не имеет никакого отношения к нацистам, а проведение такой аналогии является некорректным, поскольку в программе ВО «Свобода» нет никакой нацистской идеологии или лозунгов».
Решением Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года, иск был удовлетворен, а распространенная газетой "Комуніст" информация - признана недостоверной. Своим решением суд обязал газету "Комуніст" опубликовать опровержение этой недостоверной информации «тем же шрифтом, на той же странице под заголовком «Опровержение» в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу».
В то же время, в кассационной жалобе газета "Комуніст" просила отменить судебные решения, ссылаясь на неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска.
Заслушав доклад судьи судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, исследовав материалы дела и проверив приведенные в жалобе доводы, коллегия судей пришла к выводу, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению на таких основаниях.
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что приведенная выше и распространенная ответчиками информация, не отвечает действительности, является недостоверной, позорит честь, достоинство, деловую репутацию истца как политической партии. Однако с такими выводами судов согласиться нельзя на таких основаниях, отметил ВССУ.
При рассмотрении дела как суд первой инстанции, так и апелляционной инстанции сосредоточили свое внимание лишь на том, отвечает ли распространенная информация действительности, сославшись также на то, что истец имеет право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Вместе с тем, судами не учтено, что согласно ст. 34 Конституции Украины каждому гарантируется право на свободу мнения и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Решая вопрос о признании распространенной информации недостоверной, суды должны определить характер такой информации и выяснять, является ли она фактическим утверждением или же оценочным суждением.
В соответствии с ч. 2 ст. 30 Закона Украины «Об информации» оценочным суждением, за исключением оскорбления или клеветы, являются высказывания, которые не содержат фактических данных, критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, в частности, учитывая характер использования языко-стилистических средств (употребление гипербол, аллегорий, сатиры). Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказательству их правдивости, отмечают в ВССУ.
Таким образом, «согласно ст. 277 ГК Украины не являются предметом судебной защиты оценочные суждения, мнения, убеждения, критическая оценка определенных фактов и недостатков, которые, будучи выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, нельзя проверить на предмет их соответствия действительности (в отличие от проверки истинности фактов) и опровергнуть, что отвечает прецедентной судебной практике Европейского суда по правам человека при толковании положений ст. 10 Конвенции «О защите прав человека и основополагающих свобод».
Указанные положения норм материального права судами предыдущих инстанций учтены не были, отмечает ВССУ.
Кроме того, в ст. 3, 4, 6 Декларации о свободе политических дебатов в средствах массовой информации, одобренной 12 февраля 2004 года на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, указывается, что поскольку политические деятели и должностные лица, которые занимают публичные должности или осуществляют публичную власть на местном, региональном, национальном или международном уровнях, решили апеллировать к доверию общественности и согласились «выставить» себя на публичное политическое обсуждение, то они подлежат тщательному общественному контролю и потенциально могут подвергнуться острой и сильной общественной критике в средствах массовой информации по поводу того, как они исполняли или исполняют свои функции. При этом указанные деятели и лица не должны иметь большей защиты своей репутации и других прав по сравнению с другими лицами. В связи с этим граница допустимой критики в отношении политического деятеля или политической партии, членом которой он является, значительно шире, чем отдельной рядовой личности. Публичные лица неминуемо открываются для придирчивого освещения их слов и поступков и должны это осознавать.
Учитывая приведенное, коллегия судей «считает, что нет фактов, которые бы доказывали, что указанные выше статьи мотивированы целенаправленными действиями на унижение чести, достоинства и деловой репутации истца как политической партии».
«Ввиду того, что по делу не требуется сбор или дополнительная проверка, или оценка доказательств, обстоятельства дела установлены судом полно, но допущена ошибка в применении норм материального права, обжалуемые судебные решения подлежат отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска».
Руководствуясь ст.ст. 336, 341 ГПК Украины, коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел решила:
Кассационную жалобу Редакции органа центрального комитета Коммунистической партии Украины - газеты «Комуніст» - удовлетворить.
Решение Шевченковского районного суда г. Киева от 7 сентября 2011 года и определение апелляционного суда г. Киева от 27 декабря 2011 года - отменить.
В удовлетворении иска ВО «Свобода» к газете «Комуніст» об опровержении недостоверной информации - отказать.
Решение обжалованию не подлежит.