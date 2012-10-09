Отец Порошенко таки снялся с выборов

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще 12 кандидатов в депутаты, которые баллотировались в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.

В частности, от баллотирования в ВР отказался отец министра экономического развития и торговли Петра Порошенко - Алексей Порошенко, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 16 (Ямполь, Винницка область). За депутатский мандат в этом округе будут бороться 12 из 13 зарегистрированных ранее кандидатов.

Согласно решениям ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени во всех этих трех одномандатных избирательных округах.

Таким образом, по состоянию на 9 октября из избирательной кампании выбыли 198 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 195 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 тыс. 934 кандидата.

Согласно законодательству кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.