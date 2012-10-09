Захарченко: «Караванский стрелок» готовился убивать заранее

Об этом он заявил в интервью ТСН.

По словам министра, милиция сейчас выясняет, что могло толкнуть мужчину на такое кровавое преступление.

"Вы видите, что моральное и психологическое состояние этого человека было таковым, что человек готов был начать выстрелы. Например, если бы его задержали за то, что он просто хранил огнестрельное оружие. За это да, действительно, это преступление, это запрещено законом - но ответственность не такая. А человек морально был готов совершить это", - сказал В.Захарченко.

По его словам, специалисты МВД исследуют, что могло привести к такому психологическому состоянию убийцы, чтобы "он начал охотиться".

Также министр отметил, что во время проведения следственных действий выяснилось – у мужчины было оборудование для изготовления патронов. "Я уже говорил о том, что на его пистолете был специальный прибор для улавливания гильз после отстрела. Соответственно также человек готовился, чтобы на месте как можно меньше оставить после себя следов по совершенному преступлению", - сказал министр.

На вопрос, был ли изъят во время обыска в домах подозреваемого Ярослава Мазурка пистолет, из которого убили охранников в столичном ТРЦ «Караван», В.Захарченко ответил, что это тайна следствия, однако заверил, что МВД не скрывает от СМИ никакой информации.